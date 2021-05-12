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12 мая 22:45
автор: Александр Шульгин

Ольга Смородская: После перерыва «Локомотив» смог показать свой характер

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поздравила клуб с победой в Кубке России.

«Я очень рада за команду, молодцы! У них был тяжелый сезон, но они справились. Такой «Локомотив» может бороться за чемпионство в премьер-лиге, но не все сложилось так, как хотелось.

В первой половине сезона не все получалось, но после перерыва команда смогла показать свой характер.

Конечно, жаль, что Федор Смолов не поедет на Евро, но, мне кажется, Станислав Черчесов знает, что делает», - цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Напомним, железнодорожники, обыграв в финале самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1, завоевали свой девятый Кубок России в истории, являясь рекордсменами по этому показателю.

источник: «Спорт-Экспресс»
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