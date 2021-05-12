Ольга Смородская: После перерыва «Локомотив» смог показать свой характер

«Я очень рада за команду, молодцы! У них был тяжелый сезон, но они справились. Такой «Локомотив» может бороться за чемпионство в премьер-лиге, но не все сложилось так, как хотелось.

В первой половине сезона не все получалось, но после перерыва команда смогла показать свой характер.

Конечно, жаль, что Федор Смолов не поедет на Евро, но, мне кажется, Станислав Черчесов знает, что делает», - цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Напомним, железнодорожники, обыграв в финале самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1, завоевали свой девятый Кубок России в истории, являясь рекордсменами по этому показателю.