Максим Мухин: Без Николича меня бы в финале не было

Полузащитник московского «Локомотива» Максим Мухин после победы в финале Кубка России в матче против самарских «Крыльев Советов» (3:1) поблагодарил главного тренера команды Марко Николича за доверие.

«Это мой первый трофей. Надеюсь, что не последний. Доверие тренера сыграло большую роль. Спасибо большое Марко. Без него меня, наверное, здесь бы не было», - сказал полузащитник в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что Мухин попал в расширенный состав сборной России, объявленный для подготовки к чемпионату Европы.