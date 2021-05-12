Игорь Осинькин: Главное - мы договорились никого не бояться

«За такую игру можно сказать обидно, что не выиграли, но не стыдно. Самое главное, мы договорились никого не бояться, хотели играть в смелый футбол, в который привыкли, не закрываясь в обороне.

Мы не могли вернуть мяч после потерь, очень сложно. Первый тайм с нашей стороны был энергозатратным, но силы не бесконечны. Если бы не пропустили, могло пойти все по-другому. Не считаю, что мы провалили второй тайм.

У нас было не так много потерь, которые привели к моментам. Ошибки, которые приводили к голам, были в других ситуациях. Мы не хотели упрощать, не хотели играть в тот футбол, где защитник, условно Чорлука, снимал бы наши мячи», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, в решающем матче за трофей самарцы проиграли железнодорожникам со счетом 1:3, уступив, таким образом, во втором своем финале Кубка страны в истории.