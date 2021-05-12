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12 мая 23:07
автор: Максим Скороходов

Бубнов назвал заслуженной победу «Локомотива» в финале Кубка России

В финале были повержены самарские «Крылья Советов».

Советский футболист Александр Бубнов рассказал, за счет чего московский «Локомотив в финале Кубка России победил самарские «Крылья Советов» (3:1).

«Крылья Советов» оставили хорошее впечатление в финале, были лучше до перерыва, сильно заряжены, но «Локомотив» выиграл благодаря опытным игрокам, умению терпеть и наказывать за ошибки, лучшей обороне и более широкой скамейке. В целом, использовав свои шансы, «Локомотив» заслуженно победил», - приводит слова Бубнова «Матч ТВ».

Добавим, что данная победа стала для железнодорожников девятой в Кубке России, также «Локомотив» дважды завоевывал Кубок СССР.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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