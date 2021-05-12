Бубнов назвал заслуженной победу «Локомотива» в финале Кубка России

Советский футболист Александр Бубнов рассказал, за счет чего московский «Локомотив в финале Кубка России победил самарские «Крылья Советов» (3:1).

«Крылья Советов» оставили хорошее впечатление в финале, были лучше до перерыва, сильно заряжены, но «Локомотив» выиграл благодаря опытным игрокам, умению терпеть и наказывать за ошибки, лучшей обороне и более широкой скамейке. В целом, использовав свои шансы, «Локомотив» заслуженно победил», - приводит слова Бубнова «Матч ТВ».

Добавим, что данная победа стала для железнодорожников девятой в Кубке России, также «Локомотив» дважды завоевывал Кубок СССР.