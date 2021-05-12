«Ювентус» победил в гостях «Сассуоло»

Туринский «Ювентус» в гостевом матче 36-го тура итальянской серии А победил «Сассуоло» со счетом 3:1.
В составе победителей забивали Адриан Рабьо (28-я минута матча), Криштиану Роналду (45) и Пауло Дибала.
У «Сассуоло» отличился Джакомо Распадори (59). Также отметим, что хозяева упустили шикарную возможность открыть счет: Доменико Берарди на 16-й минуте не реализовал пенальти.
«Ювентус» набрал 72 очка и находится вне зоны Лиги чемпионов, на пятом месте в турнирной таблице. «Сассуоло» - восьмой с 56 очками.
В следующем туре состоятся матчи «Ювентус» - «Интер» (15 мая) и «Парма» - «Сассуоло» (16 мая).