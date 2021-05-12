«Интер» в Милане победил «Рому»

Миланский «Интер» в домашнем матче 36-го тура серии А победил «Рому» со счетом 3:1.
В составе миланской команды забивали Марцело Брозович (11-я минута матча), Матиас Весино (20) и Ромелу Лукаку (90).
У «Ромы» отличился Генрих Мхитарян (32).
Уже обеспечивший себе чемпионство «Интер» набрал 88 очков. У идущей седьмой «Ромы 58 очков.
В следующем туре 15 мая состоятся матчи «Ювентус» - «Интер» и «Рома» - «Лацио».
Серия А
36-й тур
«Интер» (Милан) - «Рома» (Рим) - 3:1 (2:1)
Голы: Брозович, 11, Весино, 20, Лукаку, 90 - Мхитарян, 32
«Интер»: Раду, Д»Амброзио, Шкриньяр, Раноккия, Дармиан (Янг, 77), Перишич (Хакими, 59), Весино (Сенси, 59), Барелла, Брозович, Санчес (Мартинес, 36; Пинамонти, 77), Лукаку.
«Рома»: Фузато, Карсдорп (Бруно Перес, 88), Сантон, Манчини, Кумбула, Пеллегрини, Мхитарян, Кристанте (Вильяр, 77), Дарбо (Карлес Перес, 88), Педро (Эль-Шаарави, 46), Джеко.
Предупреждения: Дарбо, 6, Сантон, 28, Кумбула, 71, Карсдорп, 82.