«Арсенал» победил «Челси» в лондонском дерби

«А о чем его тогда спрашивать? О Сирии, о выборах Трампа?» История одного прерванного интервью Капризова

Это сейчас Кирилл Капризов - любимец болельщиков «Миннесоты», новое русское лицо НХЛ и один из главных ньюсмейкеров заокеанского профессионального спорта. Но были времена, когда он никому в США и Канаде не был интересен. Воспоминаниями с «Плеймейкером» делится бывший пресс-атташе молодежной сборной России Петр Терещенков.