«Арсенал» победил «Челси» в лондонском дерби

«Арсенал» в гостевом матче 36-го тура английской премьер-лиги победил «Челси» со счетом 1:0.
Единственный гол встречи забил полузащитник Эмил Смит-Роу.
«Арсенал» набрал 55 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Челси» - четвертый с 64 очками.
В следующем туре состоятся матчи «Челси» - «Лестер» (18 мая) и «Кристал Пэлас» - «Арсенал» (19 мая).
АПЛ
36-й тур
«Челси» (Лондон) - «Арсенал» (Лондон) - 0:1 (0:1).
Гол: Смит-Роу, 16.
«Челси»: Аррисабалага, Чилуэлл, Тиаго Силва, Зума, Джеймс, Маунт, Гилмор (Хадсон-Одои, 46), Пулишич, Жоржиньо, Хавертц (Жиру, 65), Аспиликуэта (Зиеш, 78).
«Арсенал»: Лено, Габриэл, Холдинг, Мари, Тирни, Смит-Роу, Эль-Ненни, Сака (Бельерин, 66; Чемберс, 88), Эдегор, Парти, Обамеянг (Ляказетт, 79).
Предупреждение: Парти, 90.