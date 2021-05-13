Маринато Гилерме: «Локомотив» не удивил прессинг «Крыльев Советов»

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал, что его команда была уверена в победе над самарскими «Крыльями Советов».

«Мы перед игрой смотрели много про «Крылья», и мы не были удивлены, что в первом тайме они нас прессинговали. Самое главное, что после перерыва наша команда изменила игру, мы разговаривали между собой, с Марко, и у нас совсем по-другому пошла игра. Мы были уверены, что мы сильнее, и мыслей уходить без кубка вообще не было», - приводит слова Гилерме ТАСС.

Добавим, что данная победа стала для железнодорожников девятой в Кубке России, также «Локомотив» дважды завоевывал Кубок СССР.