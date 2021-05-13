Роналду быстрее всех футболистов «Ювентуса» забил 100 голов за «старую сеньору»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, забив в конце первого тайма матча против «Сассуоло» в рамках 36-го тура серии А, стал футболистом, который быстрее всех забил сто голов, выступая за туринский клуб.

Напомним, что Роналду проводит в составе «Ювентуса» третий сезон, когда предыдущие рекордсмены Роберто Баджо и Омар Сивори достигли отметки в сто голов на четвертый год пребывания в составе «старой сеньоры».

Добавим, что встреча между «Сассуоло» и «Ювентусом» закончилось со счетом 3:1 в пользу туринского клуба. За «Ювентус» помимо Роналду забивали Адриан Рабьо и Пауло Дибала. В составе «Сассуоло» отличился Джакомо Распадори.