«Атлетико» победил «Реал Сосьедад» и увеличил отрыв от второго места до четырех очков

Мадридский «Атлетико» в домашнем матче 36-го тура испанской примеры обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.
В составе лидера чемпионата Испании забивали бельгийский полузащитник Янник Карраско (16-я минута матча) и аргентинский хавбек Анхель Корреа (28).
За «Реал Сосьедад» отличился полузащитник Игор Субельдия (83).
«Атлетико» набрал 80 очков, у «Барселоны» - 76, у мадридского «Реала» - 75 с матчем в запасе.
«Реал Сосьедад» идет на пятом месте в турнирной таблице с 56 очками.
В следующем туре все матчи начнутся в одно время 16 мая в 19:30 мск. «Атлетико» сыграет дома с «Осасуной», «Атлетик» - с мадридским «Реалом», «Барселона» - с «Сельтой», а «Реал Сосьедад» - с «Вальядолидом».
Примера
36-й тур
«Атлетико» (Мадрид) - «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) - 2:1 (2:0)
Голы: Карраско, 26, Корреа, 28 - Субельдия, 83
«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Эрмосо, Фелипе, Сауль (Кондогбиа, 73), Карраско, Льоренте, Коке, Корреа (Жоау Феликс, 73), Суарес (Лоди, 81).
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль (Лопес, 59), Сальдуа, Элустондо (Субельдия, 69), Саньян (Пачеко, 59), Ойарсабаль (Меркеланс, 69), Субименди, Барренечеа, Гуриди, Порту, Исак (Баутиста, 46).