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«Атлетико» победил «Реал Сосьедад» и увеличил отрыв от второго места до четырех очков
13 мая 00:52
автор: Максим Скороходов

«Атлетико» победил «Реал Сосьедад» и увеличил отрыв от второго места до четырех очков

13 мая «Реал» сыграет в гостях против Гранады.

Мадридский «Атлетико» в домашнем матче 36-го тура испанской примеры обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.

В составе лидера чемпионата Испании забивали бельгийский полузащитник Янник Карраско (16-я минута матча) и аргентинский хавбек Анхель Корреа (28).

За «Реал Сосьедад» отличился полузащитник Игор Субельдия (83).

«Атлетико» набрал 80 очков, у «Барселоны» - 76, у мадридского «Реала» - 75 с матчем в запасе.

«Реал Сосьедад» идет на пятом месте в турнирной таблице с 56 очками.

В следующем туре все матчи начнутся в одно время 16 мая в 19:30 мск. «Атлетико» сыграет дома с «Осасуной», «Атлетик» - с мадридским «Реалом», «Барселона» - с «Сельтой», а «Реал Сосьедад» - с «Вальядолидом».

Примера

36-й тур

«Атлетико» (Мадрид) - «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) - 2:1 (2:0)

Голы: Карраско, 26, Корреа, 28 - Субельдия, 83

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Эрмосо, Фелипе, Сауль (Кондогбиа, 73), Карраско, Льоренте, Коке, Корреа (Жоау Феликс, 73), Суарес (Лоди, 81).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль (Лопес, 59), Сальдуа, Элустондо (Субельдия, 69), Саньян (Пачеко, 59), Ойарсабаль (Меркеланс, 69), Субименди, Барренечеа, Гуриди, Порту, Исак (Баутиста, 46).

источник: «Советский спорт»
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