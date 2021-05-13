«Зальцбург» обыграл «Рапид» и восьмой раз подряд выиграл австрийскую бундеслигу

«Зальцбург» в домашнем матче 30-го тура австрийской бундеслиги обыграл венский «Рапид» со счетом 2:0, защитив титул чемпиона страны.

Оба гола встречи забил Патсон Дака, поразив ворота «Рапида» на 33-й и 56-й минутах встречи. Отметим, что венский клуб заканчивал встречу в меньшинстве: за две желтые карточки на 86-й минуте был удален Максимильян Хофман.

Отметим также, что как раз «Рапид» является лидером по количеству чемпионств в Австрии. Венский клуб 32 раза становился чемпионом страны.