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Болгария - Первая лига 20:00 Левски 0 Черно море 0 П1 2.70 Х 2.90 П2 2.80
Италия - Серия А 20:00 Виртус Болонья 0 Тревизо 0
Испания - Примера 20:00 Вальядолид 0 Вильярреал 0 П1 3.90 Х 3.60 П2 2.00
Испания - Примера 21:00 Эйбар 0 Бетис 0 П1 2.75 Х 3.50 П2 2.60
Италия - Серия А 21:45 Бриндизи 0 Триест 0
Италия - Серия А 21:45 Кротоне 0 Верона 0 П1 4.10 Х 4.10 П2 1.82
Италия - Серия B 22:00 Венеция 0 Кьево 0 П1 2.50 Х 2.85 П2 3.40
Испания - Примера 23:00 Гранада 0 Реал Мадрид 0 П1 8.20 Х 5.10 П2 1.39
13 мая 01:50
автор: Максим Скороходов

Будущее Николича в «Локомотиве» определится после окончания чемпионата страны

По информации СМИ, сербский специалист может расторгнуть свой контракт с железнодорожниками, рассчитанный до 2022 года, так как недоволен, что «Локомотив» не договорился о продлении контрактов с несколькими футболистами.

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, когда определится будущее в московском клубе главного тренера команды Марко Николича.

«Новости по Николичу? Все после 16 мая», - приводит слова Леонченко «РИА Новости».

Напомним, что 16 мая пройдет заключительный тур российской премьер-лиги. «Локомотив» занимает третье место, отставая от второго, которое дает путевку в квалификацию Лиги чемпионов, на три очка.

Также добавим, что 12 мая железнодорожники в девятый раз выиграли Кубок России, обыграв самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1.

источник: «РИА Новости»
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