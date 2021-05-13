Будущее Николича в «Локомотиве» определится после окончания чемпионата страны

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, когда определится будущее в московском клубе главного тренера команды Марко Николича.
«Новости по Николичу? Все после 16 мая», - приводит слова Леонченко «РИА Новости».
Напомним, что 16 мая пройдет заключительный тур российской премьер-лиги. «Локомотив» занимает третье место, отставая от второго, которое дает путевку в квалификацию Лиги чемпионов, на три очка.
Также добавим, что 12 мая железнодорожники в девятый раз выиграли Кубок России, обыграв самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1.
источник: «РИА Новости»