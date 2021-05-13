Тухель – о поражении «Арсеналу»: В борьбе за попадание в топ-4 мы не должны допускать такие ошибки

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча 36-го тура АПЛ, в котором его команда минимально уступила «Арсеналу» со счетом 0:1.

Отметим, что «аристократы» опустились на четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 64 очка. Идущий третьим «Лестер» набрал 66 очков.

– Игрокам моей команды не хватило концентрации и нацеленности на результат – для нас это совсем не характерно. В борьбе за попадание в топ-4 мы не имеем права допускать такие ошибки, которые привели к поражению. Подобный результат – полностью наша вина. Мы имели возможность забить гол, однако не воспользовались своими шансами. Вместо этого мы подарили гол сопернику, – сказал Тухель во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что единственный гол встречи был забит после ошибки полузащитника «синих» Жоржиньо, отдавшего передачу голкиперу Кепе Аррисабалаге прямо в створ ворот. Испанец смог в падении вынести мяч с линии ворот, однако форвард соперников Пьер-Эмерик Обамеянг оказался расторопнее всех на подборе и отдал пас на Эмила Смита-Роу, забившего в пустые ворота.

В следующем туре «Челси» сыграет дома против «Лестера».