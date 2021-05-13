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13 мая 08:31
автор: Владислав Корегин

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Валенсия объявил о завершении карьеры

Эквадорец выступал за английский клуб с 2009 по 2019 год.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Эквадора Антонио Валенсия сообщил о том, что он завершает свою игровую карьеру.

Напомним, что последним клубом 35-летнего футболист стал мексиканский «Керетаро», за который он выступал в период с января по май 2021 года.

Никогда не забуду, что пережил на Олд «Траффорд». И конечно же я всегда буду помнить о забитых голах, выигранных трофеях, а также о замечательных фанатах. Я объявляю о завершении футбольной карьеры и благодарю всех, кто был частью моего пути в спорте. Я не думал, что закончу с футболом в ближайшее время, но мое тело считает иначе, – написал Валенсия на своей странице в Instagram.

Эквадорский игрок защищал цвета «МЮ» с 2009 по 2019 год. В общей сложности он провел за клуб 339 матчей, забил 25 голов и отдал 62 ассиста. Вместе с командой футболист дважды становился чемпионом Англии, а также становился победителем Лиги Европы.

Также в своей карьере Валенсия играл в «Уигане», «Вильярреале» и эквадорских «Луго» и «Эль Насьонале». За национальную команду он провел 98 встреч (11 голов).

источник: «Советский спорт»
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