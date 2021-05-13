Руководство «Барселоны» определилось с кандидатами на замену Куману

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман, по всей вероятности, покинет каталонский клуб по итогам нынешнего сезона.

Как сообщает журналист Херард Ромеро, руководство «сине-гранатовых» рассматривает трех кандидатов на позицию нового наставника команды – Хави Пильмену («Барселона» Б), Хави Эрнандеса («Аль-Садд») и Эрика тен Хага («Аякс»). Решение о новом тренере будет принято в ближайшее время.

Куман возглавил «Барселону» 19 августа прошлого года, покинув должность главного тренера сборной Нидерландов. Под его руководством клуб одержал 34 победы, семь раз сыграл вничью и потерпел десять поражений. Контракт 58-летнего специалиста рассчитан до 30 июня 2022 года.

За два тура конца чемпионата Испании «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на четыре очка.