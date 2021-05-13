Бенитес и Бьелса могут возглавить «Тоттенхэм»

Руководство «Тоттенхэма» продолжает поиски нового главного тренера команды после ухода Жозе Моуринью.
Как сообщает Football Insider, лондонский клуб рассматривает возможность подписания контракта с аргентинцем Марсело Бьелсой, в данный момент возглавляющим «Лидс», а также Рафаэлем Бенитесом.
Напомним, что испанский специалист находится без клуба с января 2021 года после того, как он покинул китайский «Далянь Ифан». Сам Бенитес выразил желание вернуться к работе в АПЛ, где он тренировал «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Челси».
После 35 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 56 очков.
источник: Football Insider