Буффон стал самым возрастным вратарем в истории серии А, отбившим пенальти

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон стал автором уникального достижения.

Во вчерашней встрече 36-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (3:1) вратарь вышел в основном составе туринцев и отбил 11-метровый удар на 16-й минуте от форварда соперников Доменико Берарди.

Как сообщает статистический портал Opta, Буффон стал самым возрастным игроком в истории высшего дивизиона Италии, отразившим пенальти. На момент матча игроку было 43 года, 3 месяца и 14 дней.

В нынешнем сезоне голкипер провел за «Ювентус» 13 матчей, пропустил восемь голов и шесть раз отстоял «на ноль».

Ранее игрок объявил об уходе из туринского клуба этим летом.