Дуглас Коста согласовал контракт с «Гремио»

Хавбек «Ювентуса» Дуглас Коста договорился о возвращении в «Гремио». Об этом сообщает globoesporte.

Как отмечает источник, футболист подпишет контракт с бразильским клубом на 2,5 года с возможностью его продления еще на шесть месяцев.

Таким образом, «Гремио» осталось уладить детали перехода с «Ювентусом». Соглашение бразильца с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

Напомним, что полузащитник является воспитанником команды из Порту-Алегри. На данный момент Коста выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию». В нынешнем сезоне вингер провел 22 матча и отличился одним голом.