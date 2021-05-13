Дайо Упамекано: В 17 лет я мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Лейпцига» Дайо Упамекано, который этим летом перейдет в «Баварию», рассказал о том, что в начале своей карьеры он мог оказаться в составе «Манчестер Юнайтед».

– В 17 лет меня хотел подписать «МЮ». Я сразу же хотел стать игроком этой команды, однако родители попросили меня хорошенько подумать о том, чтобы продолжить карьеру в Англии. В конечном итоге, сделка не состоялась, – цитирует Упамекано The Athetic.

«Бавария» заплатит за переход 22-летнего француза 42,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 38 матчах, забил один гол и отдал один ассист.