Пять матчей нынешнего сезона чемпионата Испании пройдут с болельщиками

Власти Испании приняли решение пустить зрителей на игры чемпионата Испании в рамках первого этапа послабления ковидных ограничений. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что матчи с присутствием болельщиков разрешены в регионах Галисия, Мурсия, Валенсия, Эстремадур и на Балеарских островах. Арена может быть заполнена на 30 процентов, но на играх могут находиться не более пяти тысяч зрителей.

Таким образом, в 37-м туре ла лиги болельщики посетят матчи «Валенсия» - «Эйбар» и «Вильярреал» - «Севилья». В последнем туре поклонники команд будут присутствовать на встречах «Эльче» - «Атлетик», «Леванте» - «Кадис» и «Сельта» - «Бетис».

Также сообщается, что был одобрен вход зрителей на матчи Сегунды.