Агент Ларссона: Джордан входит в список интересов многих клубов из топ-лиг

Агент Михаэль Янсен, представляющий интересы нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, прокомментировал будущее своего подопечного в российском клубе.

Ранее стало известно об интересе к 23-летнему шведу со стороны дортмундской «Боруссии» и «Вест Хэма». Руководство красно-белых планирует заработать на трансфере игрока не менее 15 миллионов евро.

– Джордан входит в список интересов многих клубов из топ-лиг. Однако на данный момент он сосредоточен на концовке нынешнего сезона – мой клиент хочет помочь «Спартаку» попасть в Лигу чемпионов, а затем проявить себя в сборной Швеции на Евро-2020. Ларссон достаточно амбициозен. Московский клуб это понимает, но пока игрок является для них важным активом, – цитирует агента Aftonbladet.

Ларссон оказался в столичной команде в августе 2019 года, подписав четырехлетний контракт. В нынешнем сезоне на его счету 15 голов и пять ассистов в 29 матчах.