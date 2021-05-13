Василий Столыпин: Стадион «Оренбурга» два раза получал лицензию УЕФА, а РФС отказывает. Маразм

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин дал комментарий после отказа в выдаче клубу лицензии РФС для выступления в РПЛ в следующем сезоне.

«Где справедливость? Что за решение такое? Вы только вдумайтесь: стадион два раза получал лицензию УЕФА, а у нас здесь получить разрешение не может. То есть Европу мы тут можем принять, а наши клубы нет? Ну маразм какой-то. Безусловно, мы будем обращаться в CAS - нас по полной программе обрили и оставили ни с чем.

Что нам делать остается? Конечно, будем обращаться туда, будем у УЕФА спрашивать, кто нам лицензию давал, чтобы разобрались. Справедливость и благоразумие должны восторжествовать. Не все решают деньги, в конце концов. Надеюсь, что что-то человеческое у людей еще осталось», - приводит слова Столыпина Sport24.

Напомним, что «Оренбург» гарантировал себе выход в РПЛ, заняв второе место в ФНЛ. Но, по требованиям РФС, стадион оренбуржцев не соответствует уровню высшего дивизиона. Таким образом, клуб может лишиться права на участие в Российской премьер-лиге, если не проведет реконструкцию арены до начала следующего сезона.