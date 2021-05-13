Василий Столыпин: Зачем проводить реконструкцию, если на «Оренбург» ходят шесть тысяч болельщиков

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин выразил мнение о требованиях РФС произвести необходимую реконструкцию стадиона «Газовик».

«Я не понимаю, почему все вдруг такими умными стали. Ну не ходит к нам больше шести тысяч на стадион, ну поймите вы. Ну построим мы сейчас арену на 10 тысяч, и что докажем? Кому? Подумайте о том, что у нас все еще пандемия бушует — нужно экономить деньги, у людей другие заботы, а мы будем бюджетные средства перекладывать сюда. Наверное, у губернатора есть больше забот, чем вот это все», - приводит слова Столыпина Sport24.

Напомним, что «Оренбург» гарантировал себе выход в РПЛ, заняв второе место в ФНЛ. Но, по требованиям РФС, стадион оренбуржцев не соответствует уровню высшего дивизиона. Таким образом, клуб может лишиться права на участие в Российской премьер-лиге, если не проведет реконструкцию арены до начала следующего сезона.