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Россия - Молодёжное первенство 14:00 Арсенал-мол. 0 Урал-мол. 0 П1 1.46 Х 4.30 П2 5.50
Болгария - Первая лига 17:30 Царско Село 0 Ботев П 0 П1 1.65 Х 3.60 П2 5.20
Италия - Серия А 18:30 Олимпия Милан 0 Доломити Энерг 0
Италия - Серия А 19:00 Умана Рейер 0 Динамо Сассари 0
Италия - Серия B 19:00 Читтаделла 0 Брешия 0 П1 2.40 Х 3.10 П2 3.20
Испания - Примера 20:00 Вальядолид 0 Вильярреал 0 П1 3.90 Х 3.90 П2 1.90
Италия - Серия А 20:00 Виртус Болонья 0 Тревизо 0
Болгария - Первая лига 20:00 Левски 0 Черно море 0 П1 2.90 Х 2.90 П2 2.60
Испания - Примера 21:00 Эйбар 0 Бетис 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
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Италия - Серия А 21:45 Бриндизи 0 Триест 0
Италия - Серия B 22:00 Венеция 0 Кьево 0 П1 2.50 Х 2.85 П2 3.40
Испания - Примера 23:00 Гранада 0 Реал Мадрид 0 П1 8.10 Х 5.20 П2 1.39
13 мая 11:13
автор: Владислав Корегин

Дмитрий Сенников: Считаю, что нынешний сезон для «Локомотива» можно назвать удачным

После 29 туров московский клуб занимает третье место в таблице РПЛ.

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил шансы железнодорожников на второе место по итогам текущего сезона чемпионата России.

Напомним, что вчера столичный клуб стал победителем Кубка России, обыграв в финале «Крылья Советов» (3:1).

– Выход в Лигу чемпионов зависит от «Спартака». «Локомотив» ничего не сможет сделать, если спартаковцы сыграют хотя бы вничью в Грозном. Но я считаю, что результат очень хороший. После осенней части чемпионата «Локомотив» исправил ситуацию и догнал лидеров. Сезон можно назвать удачным. Есть победа в Кубке, зажглись несколько новых звездочек. В этом есть заслуга всего тренерского штаба, – приводит слова Сенникова «МК-Спорт».

После 29 туров подопечные Марко Николича занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. Отставание от идущего вторым «Спартака» составляет три очка.

Чтобы завоевать серебряные медали, «Локомотиву» необходимо в заключительном туре дома побеждать «Урал» и рассчитывать на поражение красно-белых от «Ахмата» в параллельной встрече.

источник: МК-Спорт
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