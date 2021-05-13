Дмитрий Сенников: Считаю, что нынешний сезон для «Локомотива» можно назвать удачным

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил шансы железнодорожников на второе место по итогам текущего сезона чемпионата России.

Напомним, что вчера столичный клуб стал победителем Кубка России, обыграв в финале «Крылья Советов» (3:1).

– Выход в Лигу чемпионов зависит от «Спартака». «Локомотив» ничего не сможет сделать, если спартаковцы сыграют хотя бы вничью в Грозном. Но я считаю, что результат очень хороший. После осенней части чемпионата «Локомотив» исправил ситуацию и догнал лидеров. Сезон можно назвать удачным. Есть победа в Кубке, зажглись несколько новых звездочек. В этом есть заслуга всего тренерского штаба, – приводит слова Сенникова «МК-Спорт».

После 29 туров подопечные Марко Николича занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. Отставание от идущего вторым «Спартака» составляет три очка.

Чтобы завоевать серебряные медали, «Локомотиву» необходимо в заключительном туре дома побеждать «Урал» и рассчитывать на поражение красно-белых от «Ахмата» в параллельной встрече.