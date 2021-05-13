Дмитрий Сенников: Мухин и Рыбчинский – главные открытия «Локомотива» в сезоне-2020/21

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о том, кто из игроков железнодорожников произвел на него наиболее яркое впечатление в нынешнем сезоне.

– Какие футболисты стали для меня открытием? Прежде всего, Максим Мухин и Дмитрий Рыбчинский. Жемалетдинов раскрылся на новой позиции. Смолов смог перезагрузить карьеру. Плюс Камано во второй части сезона. Мало кто ожидал, что он так ярко будет играть в нападении, – цитирует Сенникова «МК-Спорт».

Напомним, что Мухин и Рыбчинский являются воспитанниками академии столичной команды. В текущем розыгрыше РПЛ 19-летний Мухин отыграл десять матчей. 27 марта игрок дебютировал в составе сборной России в игре со Словенией (2:1) в рамках квалификации к чемпионату мира-2022. Также хавбек попал в расширенный список национальной команды на Евро-2020.

Что касается Рыбчинского, то на счету 22-летнего игрока, способного сыграть на флангах обороны и полузащиты, 25 проведенных встреч в чемпионате России, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.