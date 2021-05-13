Вератти может стать игроком «Челси»

Центральный полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Вератти может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

По информации 90min, в приобретении 28-летнего итальянца заинтересован «Челси» и лично главный тренер лондонцев Томас Тухель, работавший вместе с футболистом во французской команде. Ожидается, что руководство «аристократов» предпримет попытку подписать хавбека в летнее трансферное окно.

Вератти выступает за «ПСЖ» с июля 2012 года. В общей сложности он провел за клуб 346 матчей, забил девять голов и отдал 58 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.