Антон Зиньковский: «Крылья Советов» готовы к выступлениям в РПЛ

Атакующий полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский считает, что его команда готова к выступлениям в чемпионате России.

Ранее стало известно, что клуб из Самары получил лицензию РФС, дающую право выступить в РПЛ в сезоне-2021/22.

– Готовы мы к РПЛ? Да, мы это чувствуем. Мы хорошо сыграли, хорошо провели Кубок, но чуть-чуть не хватило нам. Победил сильнейший. Выход в РПЛ сглаживает неудачу? Не знаю, сейчас вообще нет эмоций. Ждем, что будет в Премьер-лиге, какой будет состав. Сейчас будем это все обсуждать, надеюсь, что с командой и со мной будет все хорошо, – приводит слова Зиньковского «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего россиянина 10 голов и 11 ассистов в 41 матче.

За один тур до завершения первенства ФНЛ «Крылья Советов» занимают первое место в турнирной таблице, на семь очков опережая «Оренбург». В последний раз самарцы выступали в РПЛ в сезоне-2019/20, финишировав на 15-й строчке.