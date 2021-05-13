Финал Лиги чемпионов официально перенесен в Порту

Финал Лиги чемпионов между английскими «Манчестер Сити» и «Челси» перенесен на стадион «Драгау» в Порту. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Ранее планировалось провести встречу на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле. Но Турция попала в «красную зону» стран, не пригодных для посещения гражданами Великобритании по мнению правительства Соединенного Королевства. Прибывшим из Турции необходимо провести 10 дней карантина.

Таким образом, было принято решение провести игру в Португалию. Также рассматривался вариант с Лондоном.

Напомним, что матч «Манчестер Сити» - «Челси» состоится 29 мая. Начало игры - в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада судей из Испании во главе с Антонио Мигелем Матеу Лаосом.