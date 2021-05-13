Финал Лиги чемпионов-2022, как и планировалось, пройдет в Санкт-Петербурге

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал перенос финала Лиги чемпионов-2021 из Стамбула в Порту.

«Перенос финала из Стамбула не повлияет на финал в Питере. Он состоится в следующем году, как и планировалось», - приводит слова руководителя «Чемпионат».

Напомним, что матч «Манчестер Сити» - «Челси» будет проведен в Португалии, так как Турция попала в «красную зону» стран, не пригодных для посещения гражданами Великобритании по мнению правительства Соединенного Королевства. Прибывшим из Турции необходимо провести 10 дней карантина. Также рассматривался вариант с Лондоном.

Встреча состоится 29 мая. Начало игры - в 22:00 по московскому времени. Матч обслужит бригада судей из Испании во главе с Антонио Мигелем Матеу Лаосом.