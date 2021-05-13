РФС отказал в выдачи лицензии новому клубу из Тамбова

Российский футбольный союз отказал выдавать лицензию на участие в ПФЛ новому футбольному клубу из Тамбова. Об этом сообщает Sport24.ru.
По информации источника, заявку новой команды под названием «Академия футбола» продвигал губернатор Тамбовской области совместно со спорткомитетом, но получил отказ.
Напомним, что в настоящий момент в российской премьер-лиге выступает другой футбольный клуб региона, «Тамбов», который уже не сможет подняться выше последнего места. Клуб имеет долги в размере 537 млн рублей и подал заявление о банкротстве.
источник: Sport24.ru