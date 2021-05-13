Колосков поддержал решение провести финал Лиги чемпионов в Порту

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поддержал решение УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из турецкого Стамбула в португальский город Порту.

«Я считаю, что это абсолютно разумное решение. Во-первых, до 17 мая в Турции официально объявлен локдаун, который не факт, что будет отменен, так как количество заразившихся коронавирусом в стране ежедневно более двух десятков тысяч. Поэтому мы считаем, что рисковать здоровьем болельщиков нет никакого смысла. Во-вторых, для Англии, два клуба из которой будут участвовать в финале, Турция является «красной зоной», куда запрещен въезд, поэтому совершенно логично, что было принято такое решение. Федерация футбола Португалии тоже имеет большой опыт проведения крупных соревнований, так что нет никаких сомнений, что финал будет организован на высшем уровне», - приводит слова Колоскова ТАСС.

Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет 29 мая. Трофей разыграют две английские команды: «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Начало игры - в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада судей из Испании во главе с Антонио Мигелем Матеу Лаосом.