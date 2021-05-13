Лисакович - о победе «Локомотива» в Кубке России: Потери очков в РПЛ нас немного разбудили

Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович дал комментарий после победы в финале Кубка России над «Крыльями Советом» (3:1).

«Скажу одно, мы плохо стартовали в первой половине сезона, но, считаю, что «Локомотив» заслуженно взял кубок. Хорошо подготовились на сборах, хорошо стартовали - 11 побед подряд. Потом чуть оступились, нас это немножко разбудило.

Мы готовились к этому финалу, долго шли к этому кубку, он нам реально был нужен. Мы заслуженно взяли трофей. Да, есть свои нюансы, но 11 побед подряд не каждый может выдать», - приводит слова футболиста «СЭ».

Добавим, что белорусский форвард выступает за «Локомотив» с 2020 года. В нынешнем сезоне Лисакович провел 25 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Отметим, что железнодорожники выиграли девятый Кубок страны в своей истории.