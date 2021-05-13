Сергей Семак: В составе «Зенита» существует определенный дисбаланс

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил состав своей команды.

«У нас есть позиции, на которых совсем нет конкуренции. Есть те, которые отсутствуют. Это определенный дисбаланс: где-то один игрок, где-то три. Добавляем в тренировочный процесс игроков из структуры «Зенита», чтобы посмотреть и дать им шанс сделать шаг вперед.

Сейчас нет никакой информации о том, что будет дальше. Конкретного интереса ни к кому нет, а летом будем решать проблемы по мере их поступления. На данный момент я не знаю, как будет складываться наше трансферное окно», - приводит слова специалиста GQ.

Напомним, что «Зенит» оформил досрочное чемпионство в РПЛ, обыграв в 28-м туре московский «Локомотив» со счетом 6:1.

Таким образом, Семак завоевывает вместе с командой третий титул подряд. По данному показателю он сравнялся с Юрием Семиным и Леонидом Слуцким.