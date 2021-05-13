Президент УЕФА Чеферин прокомментировал перенос финала ЛЧ в Порту

Президент УЕФА Александер Чеферин дал комментарий после решения организации перенести финал Лиги чемпионов между английскими «Манчестер Сити» и «Челси» из Стамбула в Порту.

«Болельщики более 12 месяцев страдали из-за невозможности вживую увидеть свою команду, и выход в финал Лиги чемпионов - это венец клубного футбола. Лишение болельщиков шанса посмотреть матч на стадионе не было вариантом, и я рад, что удалось найти компромисс.

После года, который пришлось вынести фанатам, будет неправильно, если у них не будет возможности посмотреть свои команды в самом большом матче сезона», - приводит слова руководителя официальный сайт УЕФА.

Напомним, что ранее планировалось провести встречу на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле. Но Турция попала в «красную зону» стран, не пригодных для посещения гражданами Великобритании по мнению правительства Соединенного Королевства. Прибывшим из Турции необходимо провести 10 дней карантина.

Таким образом, было принято решение провести игру в Португалию. Также рассматривался вариант с Лондоном.