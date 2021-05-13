КДК РФС дисквалифицировал Глушенкова на две игры чемпионата России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать за удар соперника ногой нападающего московского «Спартака» Максима Глушенкова, выступающего в этом сезоне на правах аренды за «Химки», на два матча чемпионата России.

Напомним, что во встрече 29-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» - «Химки» Глушенков отмахнулся ногой в сторону защитника красно-белых Лукаса Айртона, за то, что тот перед этим ударил Глушенкова по ногам.

Таким образом, нападающий не примет участие не только в матче 30-го тура РПЛ «Химок» против «Сочи», но и в игре первого туре следующего чемпионата России, независимо от того, за какую команду он будет выступать.