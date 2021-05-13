Опубликовано видео конфликта с участием пиар-директора «Спартака»

В интернете появилась видеозапись конфликта с участием директора по связям с общественностью московского «Спартак» Антона Фетисова. Об этом сообщает RT, ссылаясь на телеграм-канал Mash.

На кадрах видно, что перед тем, как получить удар в лицо, медиадиректор «Спартака» пытался урегулировать чужой конфликт. Затем Антон упал и потерял сознание. В итоге он получил открытую черепно-мозговую травму и перелом височной кости.

Напомним, что 12 мая появилась информация, что был задержан подозреваемый в избиении Фетисова 31-летний сотрудник «Мосводоканала» Жафярь Боровков, который дал признательные показания по делу.