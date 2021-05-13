Мать Роналду попросит сына вернуться в «Спортинг»

Долореш Авейру, мать нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, сказала фанатам «Спортинга», что попросит сына вернуться в родной клуб.
«Я поговорю с ним, чтобы вернуть его», - приводит слова Авейру Метарейтинг Белоруссия.
Добавим, что за основную команду «Спортинга» Роналду играл с июля 2002 по август 2003 года, после чего был выкуплен «Манчестером Юнайтед» за 19 млн евро. В 31 матче в составе своей первой команды португальский полузащитник забил пять голов и отдал шесть результативных передач.
источник: «Метарейтинг Белоруссия»