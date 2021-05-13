Избрана мера пресечения в отношении подозреваемого в избиении Фетисова

Как сообщает «Чемпионат», выбранная мера является временной и в дальнейшем, вероятнее всего, срок пребывания Боровкова под арестом будет увеличен.

Напомним, 9 мая Боровков напал на Фетисова и причинил ему телесные повреждения. По итогам госпитализации врачи диагностировали у последнего открытую черепно-мозговую травму.

В отношении Боровкова правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по части первой статьи 111 Уголовного кодекса РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что следствием рассматривается версия о совершении преступления в связи с профессиональной деятельностью Фетисова.