Следствие попросило арестовать подозреваемого в нападении на медиадиректора «Спартака»

Следствие, ведущее дело о нападении на директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова, попросило суд арестовать подозреваемого.
«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Жафяра Боровкова», - приводит сообщение пресс-службы Перовского суда Москвы RT, ссылаясь на «РИА Новости».
Напомним, 9 мая Боровков напал на Фетисова и причинил ему телесные повреждения. По итогам госпитализации врачи диагностировали у последнего открытую черепно-мозговую травму.
По информации СМИ, Боровкову присудили в качестве меры пресечения месяц домашнего ареста.
источник: «RT на русском»