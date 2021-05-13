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13 мая 16:48
автор: Степан Шереметьев

Левников рассудит «Динамо» и ЦСКА, Кукуян - «Ахмат» и «Спартак»

Матчи 30-го тура РПЛ состоятся 16 мая и начнутся в одинаковое время - 14:00 (мск).

В четверг, 13 мая стал известен список арбитров, получивших назначения на матчи 30-го тура российской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Так, матч «Динамо» - ЦСКА обслужит бригада судей во главе с Николаем Левниковым, а встречу «Ахмата» и «Спартака» - Павел Кукуян.

Все назначения:

«Ростов» - «Краснодар»: судья - Алексей Матюнин; ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья - Дмитрий Стрельцов; VAR - Евгений Кукуляк; AVAR - Николай Богач; инспектор - Николай Иванов.

«Ахмат» - «Спартак»: судья - Павел Кукуян; ассистенты судьи - Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья - Роман Сафьян; VAR - Игорь Панин; AVAR - Игорь Демешко; инспектор - Вячеслав Харламов.

«Динамо» - ЦСКА: судья - Кирилл Левников; ассистенты судьи - Адлан Хатуев, Алексей Воронцов; резервный судья - Алексей Амелин; VAR - Алексей Сухой; AVAR - Дмитрий Сафьян; инспектор - Сергей Мацюра.

«Локомотив» - «Урал»: судья - Владислав Безбородов; ассистенты судьи - Валерий Данченко, Андрей Веретешкин; резервный судья - Сергей Цыганок; VAR - Евгений Турбин; AVAR - Алексей Стипиди; инспектор - Сергей Французов.

«Тамбов» - «Зенит»: судья - Антон Фролов; ассистенты судьи - Алексей Лунев, Константин Шаламберидзе; резервный судья - Юнус Кошко; инспектор - Сергей Зуев.

«Рубин» - «Ротор»: судья - Виталий Мешков; ассистенты судьи - Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья - Роман Галимов; VAR - Василий Казарцев; AVAR - Тихон Калугин; инспектор - Александр Гончар.

«Уфа» - «Арсенал»: судья - Сергей Карасев; ассистенты судьи - Максим Гаврилин, Алексей Ширяев; резервный судья - Олег Соколов; VAR - Павел Шадыханов; AVAR - Антон Аверьянов; инспектор - Александр Гвардис.

«Химки» - «Сочи»: судья - Сергей Иванов; ассистенты судьи - Роман Усачев, Андрей Болотенков; резервный судья - Николай Волошин; VAR - Владимир Москалев; AVAR - Егор Болховитин; инспектор - Игорь Синер.

источник: РФС
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