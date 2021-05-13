Зидан может покинуть «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинеддин Зидан может освободить свою должность по окончании сезона независимо от результатов, сообщает «Daily Mail».
Причиной такого решения французского специалиста является отсутствие поддержки со стороны руководства клуба в лице президента Флорентино Переса.
Также издание отмечает, что в случае ухода Зидан может возглавить туринский «Ювентус».
Напомним, «Реал» занимает третье место в турнирной таблице испанской ла лиги, набрав 75 очков.
«Сливочные» на пять очков отстают от лидирующих в чемпионате земляков из «Атлетико» и имеют одну игру в запасе.