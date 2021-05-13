Мадридский суд обратился в соответствующую инстанцию Европейского союза по делу о Суперлиге

Как сообщает «France Press», запрос мадридского суда касается рассмотрения правомочности применения антимонопольного законодательства в отношении европейских и мировых футбольных органов власти.
Напомним, в апреле 12 европейских топ-клубов объявили о создании закрытого турнира - Суперлиги, однако под напором общественности и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА большинство участников покинули проект.
В настоящее время официально членами Суперлиги являются мадридский «Реал», «Барселона» и туринский «Ювентус».
Клубы, отказавшиеся от идеи участия в турнире, обязаны будут заплатить по 15 миллионов евро на развитие детского футбола в Европе.
источник: France Press