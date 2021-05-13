Агент Новосельцева заявил, что тренерский штаб «Сочи» заинтересован в сохранении игрока

Александр Клюев, агент защитника Ивана Новосельцева, рассказал, что «Сочи» хочет сохранить его клиента в свое составе, но многое будет зависеть от того, попадет ли клуб в еврокубки.

«Новосельцев не против остаться в команде. Насколько я знаю, тренерский штаб заинтересован в нем. Мы ждем конца сезона. Важно, где «Сочи» будет играть в следующем сезоне. От попадания в еврокубки многое зависит. Конкретика появится по завершению последней игры», - приводит слова Клюева «Спорт-экспресс.

Добавим, что в текущем сезоне 29-летний защитник принял участие в 16 матчах, в которых отдал одну голевую передачу.