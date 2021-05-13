Маслов может пропустить матч «Ахмат» - «Спартак»

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин поделился информацией о состоянии защитника Павла Маслова после повреждения, полученного им в матче 29-го тура чемпионата России с «Химками» (2:1).
«Павел работает по индивидуальной программе, его участие в матче с «Ахматом» под вопросом», - приводит слова Кулемина «СЭ».
Отметим, что в нынешнем сезоне Маслов сыграл 28 матчей.
Напомним, встреча «Ахмат» - «Спартак» состоится 16 мая в Грозном. Начало игры - в 14:00 по московскому времени. На данный момент красно-белые располагаются на второй строчке, набрав 56 очков.
источник: «Спорт-Экспресс»