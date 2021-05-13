Сергей Семак: Никаких серьезных предложений ни по одному игроку «Зенита» нет, включая Азмуна

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможный уход из петербургского клуба нападающего Сердара Азмуна.

«Удерживать или отпустить Азмуна? На сегодняшний день никаких серьезных предложений ни по одному игроку «Зенита» нет, – цитирует Семака GQ Russia. – Возможно, появятся чуть позже. Самое важное – желание самого игрока, он должен хотеть играть за клуб. Удерживать никого насильно не надо. Если желание есть, надо строить дальнейшие планы. Интерес европейского клуба – шаг вперед для любого футболиста из чемпионата России. Препятствовать этому не нужно. Вопрос в том, чтобы условия, по которым игрок переходит, были взаимовыгодны для клуба и игрока».

Различные СМИ неоднократно писали об интересе к Азмуну из Западной Европы. Среди желающих приобрести иранского нападающего упоминали дортмундскую «Боруссию», «Севилью», «Валенсию», «Рому», «Аталанту» и «Наполи».

Сердар перешел в «Зенит» из «Рубина» в феврале 2019 года за 12 млн евро. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2022-го.