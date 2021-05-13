Саранск готов провести матч за Суперкубок России

Саранск выразил готовность организовать проведение матча за Суперкубок страны по футболу, сообщает «РИА Новости».

«Пока никаких документов мы не подавали, но готовы принять эту игру. РФС и РПЛ прекрасно знают возможности нашего города и стадиона», - цитирует издание главу Министерства спорта, туризма и молодежной политики Мордовии Александра Савилова.

Напомним, в поединке, который ориентировочно состоится 17-18 июля, чемпион страны питерский «Зенит» примет обладателя Кубка России московский «Локомотив».

Ранее стало известно, что Калининград также готов принять у себя встречу и уже отправил заявку в РФС.