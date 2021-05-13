Андрей Червиченко: У меня нет уверенности в победе «Спартака» над «Ахматом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что у него нет уверенности в том, что московский клуб сможет добиться необходимого результата в последней игре сезона в гостях у грозненского «Ахмата».

«Может быть все что угодно, – отметил Червиченко в интервью для «Спорт день за днем». –Последние две победы «Спартака» были неубедительными. Если у «Спартака» не получается смять соперника в первые минуты, то обнажаются проблемы в обороне. Пропускают они как команда, которая сражается в нижней части таблицы. От «Арсенала» отскочили, от «Химок» – тоже. И уж очень податливы были защитники «Химок». Один между ног пропустил, второй в другую сторону ломанулся. Гол, да, на загляденье. Как кегли обходили защитников «Химок».

В Грозном таких подарков не будет, последний матч чемпионата. У «Ахмата» требовательный и нервный тренер, и он не допустит безволия и равнодушия на поле. «Ахмат», возможно, мотивированный соперниками «Спартака», окажет упорное сопротивление. У меня нет сомнений в победе «Локомотива». «Рубин», скорее всего, тоже победит. А уверенности в победе «Спартака» нет».

После 29 туров красно-белые занимают второе место, на три очка опережая «Локомотив». Для того, чтобы завоевать серебряные медали и получить право сыграть в квалификации Лиги чемпионов «Спартаку» достаточно не проиграть в последней игре сезона.

16 мая в Грозном сыграют «Ахмат» и «Спартак», а «Локомотив» в Москве примет «Урал». Все матчи 30-го тура начнутся в 14:00 по московскому времени.