Буффон может продолжить карьеру в «Роме» или в «Аталанте»

La Repubblica сообщает, что Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в серии А после расставания с «Ювентусом».

По информации издания, 43-летний голкипер пока еще не определился по поводу своего будущего. Одним из вариантов для Буффона может стать «Рома», где он получит возможность сотрудничества с Жозе Моуринью. Другая возможная альтернатива – переход в «Аталанту», которая еще в прошлом году проявляла интерес к услугам опытного вратаря.

В то же время итальянские журналисты исключают возможность возвращения Джанлуиджи в «Парму», поскольку желто-синие следующий сезон проведут в серии B.

Напомним, что ранее чемпион мира 2006 года объявил об уходе из «Ювентуса» после завершения нынешнего сезона.

В текущем чемпионате Италии Буффон провел восемь матчей, трижды отыграв «на ноль».