Депай согласен перейти в «Барселону» с понижением зарплаты, если командой будет руководить Куман

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай, готов пойти на понижение зарплаты, чтобы поработать с бывшим главным тренером сборной Нидерландов Рональдом Куманом в «Барселоне». Об этом сообщает Marca.

При этом, по информации источника, Депай может перейти в каталонский клуб даже, если «Барселона» уволит Кумана с поста главного тренера команды, но в этом случае нападающий и клуб проведут новые переговоры по поводу зарплаты футболиста.

Добавим, что в текущем сезоне 27-летний Депай принял участие в 43 матчах, в которых забил 23 гола и отдал 11 результативных передач.

Популярный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 45 млн евро.