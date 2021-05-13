Футболисты «Интера» отклонили просьбу президента об отказе от контрактных выплат на два месяца

La Repubblica сообщает, что футболисты «Интера» отклонили предложение президента миланского клуба Стивена Чжана об отказе от контрактных выплат на два месяца.

Чжан выступил с такой просьбой, чтобы компенсировать часть убытков, возникших из-за пандемии коронавируса.

Поскольку футболисты не пошли на встречу руководству «Интера», в ближайшее время клуб, скорее всего, выставит на трансфер игроков с самыми дорогими контрактами.

В прошлом году La Gazzetta dello Sport сообщала, что самые высокие зарплаты в миланской команде у Ромелу Лукаку и Кристиана Эриксена (по 7,5 млн евро за сезон). Алексис Санчес получает 7 млн, Артуро Видаль – 6,5 млн, а Иван Перишич и Ашраф Хакими – по 5 млн.